Журналистка пермского издания Properm стала его гендиректором

В Перми журналистка интернет-издания Properm.ru Ольга Седурина стала его генеральным директором. На этом посту она сменила Алексея Чистякова, который стоял у истоков портала. Информация о смене менеджмента отражена в системе «СПАРК-Интерфакс».
«ООО „ПРОПЕРМЬ.РУ“. Информация о компании: руководитель Седурина Ольга Вадимовна, генеральный директор», — указано в карточке компании.
Смена гендиректора стала техническим решением, пояснил газете «Коммерсант-Прикамье» гендиректор медиахолдинга 1st Media Invest (1MI), управляющего Properm.ru, Федор Щербаков. «Это связано с формальными вопросами, связанными с оформлением лицензий», — сказал он. По его словам, Алексей Чистяков продолжает работать в московском офисе 1MI на должности коммерческого директора медиахолдинга.
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В Перми журналистка интернет-издания Properm.ru Ольга Седурина стала его генеральным директором. На этом посту она сменила Алексея Чистякова, который стоял у истоков портала. Информация о смене менеджмента отражена в системе «СПАРК-Интерфакс». «ООО „ПРОПЕРМЬ.РУ“. Информация о компании: руководитель Седурина Ольга Вадимовна, генеральный директор», — указано в карточке компании. Смена гендиректора стала техническим решением, пояснил газете «Коммерсант-Прикамье» гендиректор медиахолдинга 1st Media Invest (1MI), управляющего Properm.ru, Федор Щербаков. «Это связано с формальными вопросами, связанными с оформлением лицензий», — сказал он. По его словам, Алексей Чистяков продолжает работать в московском офисе 1MI на должности коммерческого директора медиахолдинга.