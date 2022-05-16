16 мая 2022

Журналистка пермского издания Properm стала его гендиректором

© Служба новостей «URA.RU»
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Смену менеджмента издания называют техническим решением Фото:

В Перми журналистка интернет-издания Properm.ru Ольга Седурина стала его генеральным директором. На этом посту она сменила Алексея Чистякова, который стоял у истоков портала. Информация о смене менеджмента отражена в системе «СПАРК-Интерфакс».

«ООО „ПРОПЕРМЬ.РУ“. Информация о компании: руководитель Седурина Ольга Вадимовна, генеральный директор», — указано в карточке компании.

Смена гендиректора стала техническим решением, пояснил газете «Коммерсант-Прикамье» гендиректор медиахолдинга 1st Media Invest (1MI), управляющего Properm.ru, Федор Щербаков. «Это связано с формальными вопросами, связанными с оформлением лицензий», — сказал он. По его словам, Алексей Чистяков продолжает работать в московском офисе 1MI на должности коммерческого директора медиахолдинга.

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В Перми журналистка интернет-издания Properm.ru Ольга Седурина стала его генеральным директором. На этом посту она сменила Алексея Чистякова, который стоял у истоков портала. Информация о смене менеджмента отражена в системе «СПАРК-Интерфакс». «ООО „ПРОПЕРМЬ.РУ“. Информация о компании: руководитель Седурина Ольга Вадимовна, генеральный директор», — указано в карточке компании. Смена гендиректора стала техническим решением, пояснил газете «Коммерсант-Прикамье» гендиректор медиахолдинга 1st Media Invest (1MI), управляющего Properm.ru, Федор Щербаков. «Это связано с формальными вопросами, связанными с оформлением лицензий», — сказал он. По его словам, Алексей Чистяков продолжает работать в московском офисе 1MI на должности коммерческого директора медиахолдинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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