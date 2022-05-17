Пермские семьи с детьми получат новую господдержку

Пермским родителям помогут избежать проблем с детьми на госуровне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермским родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогут сохранить детей в составе семьи при помощи специальных кураторов. Об этом написало ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

«Сейчас мы проводим мониторинг в пилотных регионах: сколько детей в учреждениях, по каким причинам они туда поступают. В каждом регионе специфика может быть своя <…> За такой (проблемной) семьей будет закрепляться кейс-менеджер, то есть куратор случая этой семьи», — рассказала изданию детский омбудсмен. В число 11 пилотных регионов программы попал и Пермский край.

Чтобы ребенок из семьи не попал в спецучреждение, куратор вместе с родителями разработает антикризисный план, который поможет нормализовать ситуацию. Планы по предотвращению изъятия ребенка будут направлены на получение работы родителями. Также им помогут вылечиться от алкозависимости, сделать необходимый ремонт, получить социальный контракт для предпринимательской деятельности и много другое. Программа рассчитана, чтобы снизить количество детей-сирот в возрасте до четырех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские сироты будут получать разные суммы на приобретение жилья. Также губернатор Махонин выделил помощь семьям погибших на Украине пермских солдат.