В Тобольске ушел из жизни знаменитый художник и фотограф

Дмитрию Алферову было 52 года (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Художник и фотограф Дмитрий Алферов скончался от инфаркта в Тобольске. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила его сестра. Мужчине было 52 года.

«17 мая ушел из жизни мой брат Дмитрий Алферов. Инфаркт. Информация о времени и месте прощания будет позже», — написала на странице художника в социальной сети «ВКонтакте» его сестра Надежда Алферова.

Дмитрий Алферов родился в Магнитогорске Челябинской области, однако уже в пять лет вместе с родителями переехал в Тобольск. Выставляться как профессионал он начал уже в 18 лет. Сотрудничал с Тобольским драматическим театром имени Ершова.

Сообщение о смерти Дмитрия Алферова не оставило тоболяков равнодушными. Люди оставляют свои соболезнования на его странице в социальной сети. «Как жаль, ушел талантливый человек. Лучших забирают так рано», — написала Елена Беломоина. «Хороший, открытый человек, искренний романтик. Очень интеллигентный и добрый. Таких мало встречается», — отметил Динар Кульмаметов. «Вот без Димы будет не так. Городу его будет не хватать», — уверена Ольга Трофимова.

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