Свердловский изготовитель сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

Производитель полуфабрикатов из Свердловской области оформлял ветеринарные документы с нарушениями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Производитель полуфабрикатов из Свердловской области по документам изготовил почти 430 килограммов чебуреков с мясом из 135 килограммов сырья. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

«Из сырья „чебуреки с мясом замороженные“ со сроками годности до 16, 3 и 1 июня 2022 года была изготовлена готовая продукция — „чебуреки с мясной начинкой“ жареные сроком годности до 20 июня. Установлено несоответствие баланса сырья и готовой продукции. Из исходного сырья объемом 135,2 кг была выработана продукция объемом 429,2 кг», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Установить, за счет чего почти в четыре раз произошло увеличение готовой продукции, не удалось. Продукция предназначалась для реализации в торговых точках Ирбитского, Артемовского и Слободо-Туринского районов.

Схожая ситуация произошла в конце апреля, когда слоботуринский молочный комбинат «Надежда» по документам изготовил 600 килограммов сливочного масла из 100 килограммов сырья. Опасное масло было отправлено в школьную столовую.