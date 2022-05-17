В Челябинске посчитали уехавших граждан из недружественных стран

В Челябинской области из стран Евросоюза осталось три итальянца (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинской области посчитали граждан из недружественных стран, покинувших регион с начала года. Как следует из данных Челябинскстата, большинство жителей Евросоюза и США уехали из области.

«По итогам миграции населения за январь — февраль 2022 года наблюдается миграционная убыль (-940 человек). Основной причиной убыли является увеличение числа выбывших по международному потоку», — заявляет Челябинскстат в анализе миграционной ситуации.

Как следует из данных органа статистики, с начало года область покинуло 18 граждан из Германии и 3 подданных США. За этот период в регионе осталось три человека, имеющих гражданство недружественных стран и все они жители Италии.

Регион также покинули граждане Грузии — 27 человек, Вьетнама — 27, Китая — 7, Турция — 9. Однако жители этих государств не входят в список стран, признанных Россией недружественными.

В ведомстве отмечают, что миграционный прирост населения в январе — феврале 2022 года сложился только с несколькими государствами — с Таджикистаном (145 человек прибыло) и Белоруссией (три человека) и со странами дальнего зарубежья — с Италией (три человека) и Сирией (два человека).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство определило список стран, совершающих «недружественные действия» по отношению к России. В этот список вошло 22 страны мира, а также 27 государств Евросоюза.