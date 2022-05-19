Челябинский завод производит станки, не уступающие европейским

С помощью челябинских станков производят веревки, нити, шнуры и канаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятие «Текстильные машины SIRENKO» в Челябинске, специализирующееся на выпуске оборудования для производства нитей, шнуров, веревок и канатов, поставляет отечественным предприятиям станки, не уступающие в качестве зарубежным аналогам. Как сообщили URA.RU в компании, на протяжении всей своей деятельности они конкурируют с импортными образцами на самом высоком уровне.

«Сама идея производства оборудования своими силами возникла из-за тотальной зависимости от импортного оборудования. Мы свою историю начинали с того, что отбирали лучшие образцы производственного оборудования, и пытались обойти их по технологичности. А сейчас идет процесс замещения некоторых импортных образцов на произведенные нами. И идет успешно», — рассказал URA.RU владелец компании Сергей Сиренко.

Сиренко отметил, что в условиях усиленного санкционного давления компания, как и вся сфера машиностроения, столкнулась с проблемой производства в стране некоторых компонентов электроники. Сейчас в фирме ищут альтернативные способы поставки компонентов.

«Весь металл и металлообработка для производства являются отечественными. Тут мы никаких проблем не испытываем. Сейчас мы зависим от поставок компонентов электроники. Раньше использовали электронику зарубежного производства. Сегодня мы ищем альтернативные способы поставки. Когда находим отечественного производителя, товары которого подходят для нас по параметрам, стараемся начать с ним плотно сотрудничать», — пояснил владелец предприятия.

Многие отечественные предприятия с усилением санкционных ограничений со стороны Запада стали развивать программу импортозамещения. Многие производства смогли занять свои нишу на освободившемся рынке, и начать развиваться.

Кругловязальная шнуровязальная машина Фото: официальный сайт «Текстильные машины SIRENKO»

Канатная машина Фото: официальный сайт «Текстильные машины SIRENKO»