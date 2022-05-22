Курганского защитника Донбасса проводили в последний путь

Лукманов Айдар Ринатович родился в 2002 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Сафакулево (Курганская область) простились с контрактником Айдаром Лукмановым, который погиб, исполняя свой воинский долг по защите мирного населения Донбасса. Молодому человеку было 20 лет, написано в сообществе «Наш Елизавет (Екатеринбург)».

«Прощание с военным прошло на центральной площади села Сафакулево Курганской области», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Айдар Лукманов был огнеметчиком. Известно, что он попал на БТРе под минометный огонь.

Специальная военная операция на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против населения Донбасса. Безусловный приоритет — исключение напрасных жертв среди мирных граждан. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.