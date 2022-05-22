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20 мая 2022

Курганского защитника Донбасса проводили в последний путь

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, похороны, смерть, триколор, флаг россии, гроб, солдат
Лукманов Айдар Ринатович родился в 2002 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Сафакулево (Курганская область) простились с контрактником Айдаром Лукмановым, который погиб, исполняя свой воинский долг по защите мирного населения Донбасса. Молодому человеку было 20 лет, написано в сообществе «Наш Елизавет (Екатеринбург)».

«Прощание с военным прошло на центральной площади села Сафакулево Курганской области», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Айдар Лукманов был огнеметчиком. Известно, что он попал на БТРе под минометный огонь.

Специальная военная операция на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против населения Донбасса. Безусловный приоритет — исключение напрасных жертв среди мирных граждан. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Айдар Лукманов активно занимался спортом, любил бокс и не имел вредных привычек
Фото:
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В селе Сафакулево (Курганская область) простились с контрактником Айдаром Лукмановым, который погиб, исполняя свой воинский долг по защите мирного населения Донбасса. Молодому человеку было 20 лет, написано в сообществе «Наш Елизавет (Екатеринбург)». «Прощание с военным прошло на центральной площади села Сафакулево Курганской области», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Айдар Лукманов был огнеметчиком. Известно, что он попал на БТРе под минометный огонь. Специальная военная операция на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против населения Донбасса. Безусловный приоритет — исключение напрасных жертв среди мирных граждан. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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