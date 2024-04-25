«Санитарный щит» России прошел испытание паводками

Мишустин поручил Роспотребнадзору принять все необходимые меры для защиты здоровья пострадавших от наводнений Фото: Георгий Бергал © URA.RU

«Санитарный щит» и план вакцинации позволил предотвратить угрозу вспышки заболеваний в зоне паводков. Защита населения в пострадавших от наводнения регионах, в первую очередь, интересовало премьер-министра РФ Михаила Мишустина во время состоявшейся накануне встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Так итоги встречи URA.RU прокомментировал кандидат медицинским наук Александр Выгоняйлов.

Программа «санитарный щит», которая стала предметом обсуждения Мишустина и Поповой 24 апреля, начала реализовываться с 2019 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. «Эта инициатива была подготовлена как раз для противодействия рискам, связанным как с инфекционными заболеваниями, так и с другими возможными угрозами», — подчеркнул в начале встречи Мишустин. «Санитарный щит», по мнению премьера, позволит сформировать в стране устойчивое взаимодействие всем моделям угроз. С него и начался доклад Поповой.

Мусор, находящийся в воде в зоне затоплений, один из факторов риска возникновения эпидемии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Как отметила главный санитарный врач, на сегодняшний день в России работает большое количество лабораторий, в их числе: 46 референс-центров на базе 18 научно-исследовательских организаций и 54 центра секвенирования в 24 субъектах РФ. Главное направление работы Роспотребнадзора, по утверждению Поповой, является создание на территории страны единого эпидемиологического пространства, что обусловлено опытом противодействия пандемии. С этой целью обучили 3,5 млн санитарных врачей, в том числе, на территории приграничных стран.