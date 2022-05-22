Западный бизнес пытается тайно вернуться на Урал в обход санкций. «Найдите нам схему»

23 мая 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Иностранные компании, ушедшие с уральского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, пытаются найти способы возвращения своей продукции в Свердловскую область. Соответствующее заявление сделал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «К нам обращаются [иностранные, — прим. ред] компании, которые достаточно ярко и публично хлопнули дверью несколько месяцев назад, но тут же зашли в дверь сбоку со словами „Мы не готовы уходить с российского и уральского рынка, найдите нам схему. Мы хотим поставлять вам продукцию, но не можем это делать очевидно“», — сказал Беседин во время пресс-конференции ТАСС, посвященной Дню российского предпринимательства в Свердловской области. Беседин также отметил, что торгово-промышленная палата идет навстречу иностранным компаниям в данной ситуации. «Сейчас мы работаем над этим направлением, но очень тихо», — подытожил он. Из-за начала вынужденной спецоперации на территории Украины Россия попала под жесткие санкции Запада. Ограничения коснулись экономического и банковского сектора. Некоторые банки были отключены от международной системы SWIFT. Из-за этого с российского рынка ушел ряд иностранных компаний, среди них — магазины одежды и обуви, спортивного инвентаря, а также компании, производящие продукты питания и фастфуд, технику и электронику, товары для дома. Однако некоторые торговые марки уже изъявили желание вернуться.