На видео автор говорит, что полуголый мужчина сначала пытался зайти в здание школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми сотрудники Росгвардии задержали и увели полуголого мужчину, который пытался залезть на опору козырька школы. Видео с задержанным опубликовано в группе «ЧП Пермь Новости» во «ВКонтакте».

«Школа 60 на Лодыгина, сегодня. Жду официальной информации», — пишет автор поста.

На одном из видео в группе мужчина в одних штанах залезает на опору козырька, а на другом он лежит на земле, позже его уводят сотрудники Росгвардии. Автор видео говорит, что молодой человек пытался зайти в школу. В паблике «Плохие новости Пермь» также сообщается, что у мужчины якобы был пистолет, которым он пугал прохожих. В школе на звонок URA.RU не ответили, туда направлен запрос. В пресс-службу МВД по Пермскому краю также направлен запрос.