Челябинские работодатели принуждают сотрудников к увольнению

Оспорить решение об увольнении в суде помогут прокуроры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатели Челябинской области периодически прибегают к незаконным формам воздействия на сотрудника с целью его принуждения к увольнению по собственному желанию. Такие данные приводит прокуратура региона, ссылаясь на практику участия в судах по делам о восстановлении на работе, сообщила URA.RU начальник отдела обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе Оксана Копцова.

«Как показывает практика, формами принуждения чаще всего выступают угрозы увольнения „по статье“. В некоторых случаях работодатель использует способ давления на работника: психическое воздействие, создание невыносимых условий. В 2021 году Челябинским областным судом рассмотрено 162 дела об обжаловании решений районных и городских судов о восстановлении на работе, из которых 67 (41,36%) отменено и изменено судом апелляционной инстанции, в том числе 52 (77,61%) отменены и изменены по представлениям прокуроров в интересах работников», — рассказала Оксана Копцова.

Она отметила, что работники, подвергшиеся незаконному увольнению, имеют право на возмещение морального вреда, компенсацию среднего заработка за время вынужденного прогула. Складывающаяся судебная практика по указанной категории дел говорит о том, что работник является наименее защищенной стороной в трудовых правоотношениях.

К примеру, Челябинский областной суд в 2022 году отменил решение суда первой инстанции, признав доводы апелляционной жалобы и апелляционного представления прокурора о незаконности увольнения обоснованными. Было установлено, что заявление об увольнении было подписано на заранее изготовленном бланке, процедура увольнения состоялась в день написания заявления