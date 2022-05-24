Захарова: Россия разрабатывает новую концепцию внешней политики

24 мая 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Разработка концепции ведется очень активно, говорит Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU Россия активно разрабатывает новую концепцию международной политики. Об этом рассказала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на международном форуме «Новые смыслы новой реальности». «Концепция сейчас находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране является плодом коллективных усилий — аналитических, научных и так далее», — рассказала Захарова в ходе форума в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что дипломатическая политика после разрыва с Западом будет изменена. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. За это время США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России. В качестве ответной реакции был составлен список недружественных стран, а позже президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях для тех, кто попал в этот перечень.

Россия активно разрабатывает новую концепцию международной политики. Об этом рассказала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на международном форуме «Новые смыслы новой реальности». «Концепция сейчас находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране является плодом коллективных усилий — аналитических, научных и так далее», — рассказала Захарова в ходе форума в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что дипломатическая политика после разрыва с Западом будет изменена. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. За это время США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России. В качестве ответной реакции был составлен список недружественных стран, а позже президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях для тех, кто попал в этот перечень.