Захарова: Россия разрабатывает новую концепцию внешней политики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Разработка концепции ведется очень активно, говорит Захарова Фото:

Россия активно разрабатывает новую концепцию международной политики. Об этом рассказала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на международном форуме «Новые смыслы новой реальности».

«Концепция сейчас находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране является плодом коллективных усилий — аналитических, научных и так далее», — рассказала Захарова в ходе форума в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что дипломатическая политика после разрыва с Западом будет изменена. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. За это время США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России. В качестве ответной реакции был составлен список недружественных стран, а позже президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях для тех, кто попал в этот перечень.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Россия активно разрабатывает новую концепцию международной политики. Об этом рассказала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на международном форуме «Новые смыслы новой реальности». «Концепция сейчас находится в разработке, активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране является плодом коллективных усилий — аналитических, научных и так далее», — рассказала Захарова в ходе форума в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что дипломатическая политика после разрыва с Западом будет изменена. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. За это время США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России. В качестве ответной реакции был составлен список недружественных стран, а позже президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях для тех, кто попал в этот перечень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...