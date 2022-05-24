24 мая 2022

В Перми снесут легендарный авторынок рядом с ТЦ

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Купить запчасти на авторынке в центре Перми негде Фото:

Власти не смогли сдать в аренду главный павильон авторынка в центре Перми на улице Островского. Теперь его должны снести до конца года.

«На аукцион по заключению договора аренды торгового комплекса по ул. Островского, 93 не поступило заявок. В связи с этим торги признаны несостоявшимися», — пишет Business-class.

Ранее о том, что здание снесут, на заседании комитета по инвестициям Пермской гордумы сообщала замглавы Перми Елена Гонцова. На этом месте планируется создать парковую и прогулочную зону. Снос ряда объектов на авторынке начался еще в конце 2021 года, но основное здание продолжало работать. Мэрия позже выкупила его и участок под ним за 157 млн рублей и пыталась сдать в аренду.

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Власти не смогли сдать в аренду главный павильон авторынка в центре Перми на улице Островского. Теперь его должны снести до конца года. «На аукцион по заключению договора аренды торгового комплекса по ул. Островского, 93 не поступило заявок. В связи с этим торги признаны несостоявшимися», — пишет Business-class. Ранее о том, что здание снесут, на заседании комитета по инвестициям Пермской гордумы сообщала замглавы Перми Елена Гонцова. На этом месте планируется создать парковую и прогулочную зону. Снос ряда объектов на авторынке начался еще в конце 2021 года, но основное здание продолжало работать. Мэрия позже выкупила его и участок под ним за 157 млн рублей и пыталась сдать в аренду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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