В Перми снесут легендарный авторынок рядом с ТЦ

Купить запчасти на авторынке в центре Перми негде Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти не смогли сдать в аренду главный павильон авторынка в центре Перми на улице Островского. Теперь его должны снести до конца года.

«На аукцион по заключению договора аренды торгового комплекса по ул. Островского, 93 не поступило заявок. В связи с этим торги признаны несостоявшимися», — пишет Business-class.

Ранее о том, что здание снесут, на заседании комитета по инвестициям Пермской гордумы сообщала замглавы Перми Елена Гонцова. На этом месте планируется создать парковую и прогулочную зону. Снос ряда объектов на авторынке начался еще в конце 2021 года, но основное здание продолжало работать. Мэрия позже выкупила его и участок под ним за 157 млн рублей и пыталась сдать в аренду.