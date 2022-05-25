В Алапаевске завершили первый этап строительства храма Святого князя Александра Невского пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

В Алапаевске (Свердловская область) завершили первый этап строительства храма Святого князя Александра Невского, который в 1930 году разобрали на кирпичи ради строительства бани. Проект, реализацией которого занимается «Фонд святой Екатерины», планируют завершить к сентябрю 2023 года.

«Храм уже обретает реальные стены. Работа идет по плану, без задержек. Скоро жители Алапаевска вновь обретут место для молитв, а дети смогут вернуться за парты воскресной школы», — передает слова Андреева пресс-служба Фонда.

На сегодняшний день ведутся работы по завершению работы нулевого цикла. «Сделан монолитный контур стен помещений нижнего храма, выполнена заливка основания здания, почти завершены заливка и армирование плитной части цокольного этажа», — подытожили там.

Учредители Фонда святой Екатерины несколько лет занимаются реконструкцией Свято-Николаевского мужского монастыря. Кроме того, Фонд участвовал в восстановлении собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге.

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

пресс-служба «Фонда святой Екатерины»