ООН пока не собирается отправлять миротворцев на Украину

26 мая 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

ООН пока не планирует вмешиваться в конфликт на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока рано обсуждать отправку миротворцев ООН на Украину. Об этом сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа на пресс-конференции. «Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия», — считает Лакруа. Информацию приводит ТАСС. Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что власти Польши могут отправить миротворцев на Украину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Киева.

Пока рано обсуждать отправку миротворцев ООН на Украину. Об этом сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа на пресс-конференции. «Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия», — считает Лакруа. Информацию приводит ТАСС. Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что власти Польши могут отправить миротворцев на Украину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Киева.