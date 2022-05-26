ООН пока не собирается отправлять миротворцев на Украину

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, танк, выстрел, военные действия
ООН пока не планирует вмешиваться в конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пока рано обсуждать отправку миротворцев ООН на Украину. Об этом сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа на пресс-конференции.

«Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия», — считает Лакруа. Информацию приводит ТАСС.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что власти Польши могут отправить миротворцев на Украину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Киева.

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Пока рано обсуждать отправку миротворцев ООН на Украину. Об этом сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа на пресс-конференции. «Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия», — считает Лакруа. Информацию приводит ТАСС. Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что власти Польши могут отправить миротворцев на Украину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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