Посол РФ: Польша раздумывает отправить миротворцев на Украину

Власти Польши не отказываются от идеи послать миротворцев на Украину. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
«Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО [Йенс Столтенберг] сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», — сообщил дипломат в эфире «Соловьев Live».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации, пишет RT. Он сообщил, что страна старается предоставлять Украине всю необходимую гуманитарную, дипломатическую и политическую помощь. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также предложил Киеву поддержку в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.
Власти Польши не отказываются от идеи послать миротворцев на Украину. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев. «Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО [Йенс Столтенберг] сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», — сообщил дипломат в эфире «Соловьев Live». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации, пишет RT. Он сообщил, что страна старается предоставлять Украине всю необходимую гуманитарную, дипломатическую и политическую помощь. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также предложил Киеву поддержку в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.