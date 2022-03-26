26 марта 2022

Посол РФ: Польша раздумывает отправить миротворцев на Украину

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военные, техника, защитная маска, военнослужащие, репетиция парада, маска на лицо
В Польше еще окончательно не решили этот вопрос Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Польши не отказываются от идеи послать миротворцев на Украину. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО [Йенс Столтенберг] сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», — сообщил дипломат в эфире «Соловьев Live».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации, пишет RT. Он сообщил, что страна старается предоставлять Украине всю необходимую гуманитарную, дипломатическую и политическую помощь. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также предложил Киеву поддержку в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.

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Власти Польши не отказываются от идеи послать миротворцев на Украину. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев. «Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО [Йенс Столтенберг] сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», — сообщил дипломат в эфире «Соловьев Live». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации, пишет RT. Он сообщил, что страна старается предоставлять Украине всю необходимую гуманитарную, дипломатическую и политическую помощь. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также предложил Киеву поддержку в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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