19Fortyfive: США оказались в неловкой ситуации из-за учений НАТО

29 мая 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

В учениях НАТО в Швеции примет участие Турция Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО США оказались в неприятном положении из-за подготовки к учениям в Швеции, куда пригласили военных из Турции. Статья об этом опубликована в издании 19Fortyfive. «Учения пройдут в Швеции, поскольку эта скандинавская страна вместе с Финляндией готовится подать заявку на членство в НАТО. Участие турецких сил там неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», — говорится в материале. Ранее между Турцией с одной стороны, а также Швецией и Финляндией с другой стороны произошел конфликт. Турция — единственный член НАТО, который наложил вето на вход этих государств в Североатлантическом альянсе из-за того, что ей не выдают граждан, которые находятся на территории этих стран и считаются для Анкары террористами. Кроме того, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить принимать в парламентах членов таких организаций. Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в конце мая. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Будущих партнеров поздравил генеральный секретарь организации.

США оказались в неприятном положении из-за подготовки к учениям в Швеции, куда пригласили военных из Турции. Статья об этом опубликована в издании 19Fortyfive. «Учения пройдут в Швеции, поскольку эта скандинавская страна вместе с Финляндией готовится подать заявку на членство в НАТО. Участие турецких сил там неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», — говорится в материале. Ранее между Турцией с одной стороны, а также Швецией и Финляндией с другой стороны произошел конфликт. Турция — единственный член НАТО, который наложил вето на вход этих государств в Североатлантическом альянсе из-за того, что ей не выдают граждан, которые находятся на территории этих стран и считаются для Анкары террористами. Кроме того, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить принимать в парламентах членов таких организаций. Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в конце мая. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Будущих партнеров поздравил генеральный секретарь организации.