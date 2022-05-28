28 мая 2022

19Fortyfive: США оказались в неловкой ситуации из-за учений НАТО

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
В учениях НАТО в Швеции примет участие Турция Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

США оказались в неприятном положении из-за подготовки к учениям в Швеции, куда пригласили военных из Турции. Статья об этом опубликована в издании 19Fortyfive.

«Учения пройдут в Швеции, поскольку эта скандинавская страна вместе с Финляндией готовится подать заявку на членство в НАТО. Участие турецких сил там неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», — говорится в материале.

Ранее между Турцией с одной стороны, а также Швецией и Финляндией с другой стороны произошел конфликт. Турция — единственный член НАТО, который наложил вето на вход этих государств в Североатлантическом альянсе из-за того, что ей не выдают граждан, которые находятся на территории этих стран и считаются для Анкары террористами. Кроме того, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить принимать в парламентах членов таких организаций.

Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в конце мая. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Будущих партнеров поздравил генеральный секретарь организации.

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США оказались в неприятном положении из-за подготовки к учениям в Швеции, куда пригласили военных из Турции. Статья об этом опубликована в издании 19Fortyfive. «Учения пройдут в Швеции, поскольку эта скандинавская страна вместе с Финляндией готовится подать заявку на членство в НАТО. Участие турецких сил там неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах», — говорится в материале. Ранее между Турцией с одной стороны, а также Швецией и Финляндией с другой стороны произошел конфликт. Турция — единственный член НАТО, который наложил вето на вход этих государств в Североатлантическом альянсе из-за того, что ей не выдают граждан, которые находятся на территории этих стран и считаются для Анкары террористами. Кроме того, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить принимать в парламентах членов таких организаций. Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в конце мая. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Будущих партнеров поздравил генеральный секретарь организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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