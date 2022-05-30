Плохая дорога ведет к центру города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Алапаевска (Свердловская область) Сергей Подкорытов написал заявление в прокуратуру на главу города Сайгида Билалова из-за того, что тот, якобы, не выполнил обещание отремонтировать дорогу, ведущую в центр города. Об этом Подкорытов сообщил на своей личной странице во «ВКонтакте».

«В связи с обращениями жителей, 6 апреля 2022 года написал на имя главы города Алапаевска письмо с просьбой отремонтировать дорожное полотно, примыкающее к переезду узкоколейной железной дороги. Получил ответ от главы города Билалова, 13 апреля 2022 года, о том, что ремонтные работы на указанном участке дороги будут произведены к 30 мая 2022 года. Дорога не сделана. Написал обращение на имя прокурора города о привлечении Билалова к установленной законом ответственности за бездействие», — написал депутат.

Он уточнил, что по этой дороге в центр города едут жители сразу нескольких районов: «С поселка Западный, микрорайонов: Октябрьский, Чехова, Док, Майоршино <…> [по этой дороге] добираются в центр города порядка 7-8 тысяч жителей, также проходит автобусный маршрут. Данный участок дороги в отвратительном состоянии», — отметил Подкорытов.

Ранее депутаты гордумы Алапаевска, в том числе Подкорытов, составили требование главе города Билалова, чтобы тот добровольно сложил свои полномочия. В минусы главы депутаты записали, что он не решил вопрос снабжения питьевой водой жителей поселка Нейво-Шайтанский. На эту проблему из областного бюджета было выделено 8 миллионов рублей.

Фото: соцсети Сергея Подкорытова

Фото: соцсети Сергея Подкорытова

Заявление Билалова о том, что дорога будет отремонтирована к 30 мая Фото: соцсети Сергея Подкорытова

Обращение депутата в прокуратуру Фото: соцсети Сергея Подкорытова

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