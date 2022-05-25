За отставку мэра проголосовали более 1000 горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Алапаевской (Свердловская область) гордумы потребуют у мэра Сайгида Билалова, чтобы он добровольно сложил свои полномочия главы города. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Агентство в рубрике «Свердловские инсайды» писало, что такое решение депутаты примут в ближайшее время.

«Сайгид Лабазанович, мы, депутаты Думы МО г. Алапаевск, требуем, чтобы Вы добровольно, по собственному желанию, сложили полномочия главы МО город Алапаевск, в связи с не исполнением своих должностных обязанностей, прописанных в Уставе Муниципального образования город Алапаевск и Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“», — написали депутаты в своем требовании, которое имеется в распоряжении URA.RU.

В минусы главы депутаты записали, что он не решил вопрос снабжения питьевой водой жителей поселка Нейво-Шайтанский. На эту проблему из областного бюджета было выделено 8 миллионов рублей. Также в 2021 году из бюджета региона было выделено 2 миллиона рублей на реконструкцию здания, в котором располагается редакция газеты «Алапаевская искра», из них освоено 200 тысяч рублей.

Депутаты отметили, что Билалов был замешан в коррупционном скандале с выделением земельных участков. «По этому поводу Алапаевской городской прокуратурой было вынесено представление об отстранении вас от занимаемой должности главы МО город Алапаевск», — написали они. Депутаты выступят со своим требованием в ближайшие дни.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Алапаевска Сайгиду Билалову. Он не стал комментировать информацию, сославшись на занятость.

Фото: URA.RU