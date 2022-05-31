31 мая 2022

В начале лета в Челябинскую область придут туман, грозы и тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, фонари, мост, плотина, рассвет, туман
Ночью и утром на Южном Урале ожидается туман Фото:

В первый день лета в Челябинскую область придут туманы, а концу рабочей недели — грозы. Но уже в пятницу установится по-настоящему летняя температура. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометцентра.

«Ночью и днем 1 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов. А в горах и низинах опустится до 1 градуса. Днем воздух прогреется до 23 градусов», — рассказали URA.RU в региональном ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, переменная облачность без осадков сохранится в регионе до утра пятницы. Но уже днем 3 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до 26 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду, при грозах — порывы до 15 метров.

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В первый день лета в Челябинскую область придут туманы, а концу рабочей недели — грозы. Но уже в пятницу установится по-настоящему летняя температура. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометцентра. «Ночью и днем 1 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов. А в горах и низинах опустится до 1 градуса. Днем воздух прогреется до 23 градусов», — рассказали URA.RU в региональном ЦГМС. По прогнозам синоптиков, переменная облачность без осадков сохранится в регионе до утра пятницы. Но уже днем 3 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до 26 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду, при грозах — порывы до 15 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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