В начале лета в Челябинскую область придут туман, грозы и тепло

Ночью и утром на Южном Урале ожидается туман Фото: Илья Московец © URA.RU

В первый день лета в Челябинскую область придут туманы, а концу рабочей недели — грозы. Но уже в пятницу установится по-настоящему летняя температура. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометцентра.

«Ночью и днем 1 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов. А в горах и низинах опустится до 1 градуса. Днем воздух прогреется до 23 градусов», — рассказали URA.RU в региональном ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, переменная облачность без осадков сохранится в регионе до утра пятницы. Но уже днем 3 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до 26 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду, при грозах — порывы до 15 метров.

Скрин: сайт Челябинского ЦГМС