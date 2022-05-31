31 мая 2022

Челябинские детсадовцы сожгли венок на памятнике герою войны. Фото

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Возложение венков и цветов, посвященном Дню защитника Отечества. Челябинск, венок от губернатора
Венок лежал с 9 мая (архивное фото) Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) в селе Тюбук воспитанники детского сада оказались причастны к уничтожению венка на памятнике герою Великой Отечественной Войны. Дети сожгли венок, оставшийся там после 9 мая, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Это все, что осталось от венка с 9 мая. Похоже, у нас тоже появились своеобразные нацисты. Куда смотрят сторожа и администрация школы?», — написала жительница Тюбука Надежда Махмутова в группе «Подслушано в Тюбуке» в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение своих слов она выложила фото, где виден лишь след от сгоревшего венка на памятнике Герою СССР на территории местной школы.

Как сообщил источник URA.RU, венок сожгли в период с 28 по 30 мая. 31 мая сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних установили, что к инциденту причастны двое местных мальчишек 2015 года рождения. Они ходят в детский сад.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что сообщение о повреждении венка поступило от директора школы. Установлено, что венок был уничтожен в результате детской шалости двух воспитанников детсада. С мальчиками и их родителями проведена профилактическая работа, родители привлечены к административной ответственности.

От венка остался только след

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В Каслинском районе (Челябинская область) в селе Тюбук воспитанники детского сада оказались причастны к уничтожению венка на памятнике герою Великой Отечественной Войны. Дети сожгли венок, оставшийся там после 9 мая, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Это все, что осталось от венка с 9 мая. Похоже, у нас тоже появились своеобразные нацисты. Куда смотрят сторожа и администрация школы?», — написала жительница Тюбука Надежда Махмутова в группе «Подслушано в Тюбуке» в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение своих слов она выложила фото, где виден лишь след от сгоревшего венка на памятнике Герою СССР на территории местной школы. Как сообщил источник URA.RU, венок сожгли в период с 28 по 30 мая. 31 мая сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних установили, что к инциденту причастны двое местных мальчишек 2015 года рождения. Они ходят в детский сад. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что сообщение о повреждении венка поступило от директора школы. Установлено, что венок был уничтожен в результате детской шалости двух воспитанников детсада. С мальчиками и их родителями проведена профилактическая работа, родители привлечены к административной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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