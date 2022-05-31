Венок лежал с 9 мая (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслинском районе (Челябинская область) в селе Тюбук воспитанники детского сада оказались причастны к уничтожению венка на памятнике герою Великой Отечественной Войны. Дети сожгли венок, оставшийся там после 9 мая, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Это все, что осталось от венка с 9 мая. Похоже, у нас тоже появились своеобразные нацисты. Куда смотрят сторожа и администрация школы?», — написала жительница Тюбука Надежда Махмутова в группе «Подслушано в Тюбуке» в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение своих слов она выложила фото, где виден лишь след от сгоревшего венка на памятнике Герою СССР на территории местной школы.

Как сообщил источник URA.RU, венок сожгли в период с 28 по 30 мая. 31 мая сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних установили, что к инциденту причастны двое местных мальчишек 2015 года рождения. Они ходят в детский сад.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что сообщение о повреждении венка поступило от директора школы. Установлено, что венок был уничтожен в результате детской шалости двух воспитанников детсада. С мальчиками и их родителями проведена профилактическая работа, родители привлечены к административной ответственности.

От венка остался только след Надежда Махмутова, «Подслушано в Тюбуке», «ВКонтакте»