Фигурантку дела об изнасиловании девочки не смогли вернуть в СИЗО

03 июня 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Оксану Гортинскую отпустили из СИЗО 25 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фигурантку дела об изнасиловании школьницы Оксану Гортинскую не смогли вернуть под стражу в СИЗО. Ей утвердили меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд оставил без изменения меру пресечения Оксане Гортинской в виде запрета определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Там самым суд подтвердил ранее принятое решение выпустить Гортинскую из СИЗО. Прокурор просил снова заключить Гортинскую под стражу, однако защитники женщины привели убедившие суд аргументы. В суде также выступила сама Гортинская. Ее отпустили из-под стражи 25 мая. Однако, по решению суда, она не может общаться со свидетелями и фигурантами своего уголовного дела. После соответствующего решения внимание на инцидент обратил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По версии следствия, Гортинская в ночь на 28 марта находилась в екатеринбургской квартире с онкологом свердловского онкодиспансера Иваном Собачевым и генерл-майором в отставке Рамилем Гилязовым, которых подозревают в изнасиловании школьницы. В квартире были найдены наркотики и спиртное. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Фигурантку дела об изнасиловании школьницы Оксану Гортинскую не смогли вернуть под стражу в СИЗО. Ей утвердили меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд оставил без изменения меру пресечения Оксане Гортинской в виде запрета определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Там самым суд подтвердил ранее принятое решение выпустить Гортинскую из СИЗО. Прокурор просил снова заключить Гортинскую под стражу, однако защитники женщины привели убедившие суд аргументы. В суде также выступила сама Гортинская. Ее отпустили из-под стражи 25 мая. Однако, по решению суда, она не может общаться со свидетелями и фигурантами своего уголовного дела. После соответствующего решения внимание на инцидент обратил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По версии следствия, Гортинская в ночь на 28 марта находилась в екатеринбургской квартире с онкологом свердловского онкодиспансера Иваном Собачевым и генерл-майором в отставке Рамилем Гилязовым, которых подозревают в изнасиловании школьницы. В квартире были найдены наркотики и спиртное.