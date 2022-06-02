02 июня 2022

Фигурантку дела об изнасиловании девочки не смогли вернуть в СИЗО

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
Оксану Гортинскую отпустили из СИЗО 25 мая Фото:

Фигурантку дела об изнасиловании школьницы Оксану Гортинскую не смогли вернуть под стражу в СИЗО. Ей утвердили меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд оставил без изменения меру пресечения Оксане Гортинской в виде запрета определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Там самым суд подтвердил ранее принятое решение выпустить Гортинскую из СИЗО.

Прокурор просил снова заключить Гортинскую под стражу, однако защитники женщины привели убедившие суд аргументы. В суде также выступила сама Гортинская.

Ее отпустили из-под стражи 25 мая. Однако, по решению суда, она не может общаться со свидетелями и фигурантами своего уголовного дела. После соответствующего решения внимание на инцидент обратил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, Гортинская в ночь на 28 марта находилась в екатеринбургской квартире с онкологом свердловского онкодиспансера Иваном Собачевым и генерл-майором в отставке Рамилем Гилязовым, которых подозревают в изнасиловании школьницы. В квартире были найдены наркотики и спиртное.

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Фигурантку дела об изнасиловании школьницы Оксану Гортинскую не смогли вернуть под стражу в СИЗО. Ей утвердили меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд оставил без изменения меру пресечения Оксане Гортинской в виде запрета определенных действий», — сообщили в пресс-службе. Там самым суд подтвердил ранее принятое решение выпустить Гортинскую из СИЗО. Прокурор просил снова заключить Гортинскую под стражу, однако защитники женщины привели убедившие суд аргументы. В суде также выступила сама Гортинская. Ее отпустили из-под стражи 25 мая. Однако, по решению суда, она не может общаться со свидетелями и фигурантами своего уголовного дела. После соответствующего решения внимание на инцидент обратил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По версии следствия, Гортинская в ночь на 28 марта находилась в екатеринбургской квартире с онкологом свердловского онкодиспансера Иваном Собачевым и генерл-майором в отставке Рамилем Гилязовым, которых подозревают в изнасиловании школьницы. В квартире были найдены наркотики и спиртное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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