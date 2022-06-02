Пермских дружинников научили находить наркоманов на улицах

Улицы Перми полиции помогают патрулировать больше 200 дружинников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для командиров народных дружин в Перми провели обучение по теме выявления на улицах города людей с признаками наркотического опьянения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Перми, занятие провели заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Перми Андрей Дерягин и специалисты департамента общественной безопасности.

«Внимание участников обучения акцентировали на предотвращении незаконного оборота наркотиков, распознавании признаков наркотического опьянения и популяризации здорового образа жизни среди подростков», — отметили в пресс-службе. Дерягин рассказал дружинникам об особенностях поведения наркоманов и людей, употребивших психотропные вещества. И объяснил, как поступать в таких ситуациях.

В пресс-службе рассказали, что улицы Перми сегодня патрулируют около 200 дружинников. Помимо выявления правонарушителей, они рассказывают о правилах поведения и «распространяют правовые знания». Соответствующий закон был принят в 2015 году.