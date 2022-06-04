Пушков сравнил отношения РФ и Запада с перетягиванием каната

05 июня 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Пушков: доминирующие на Западе политические круги выбрали резкий разрыв с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сенатор от Пермского края Алексей Пушков сравнил противостояние России и стран Запада с перетягиванием каната. Рассуждениями о «длительном противоборстве» он поделился в своем telegram-канале. «Грядет длительное „перетягивание каната“. Но постепенно будут накапливаться критические факторы, которые начнут подтачивать эту политику. Это неизбежно», — написал Пушков. Сенатор РФ от Прикамья подчеркнул, что западные политические элиты «выбрали резкий разрыв с Россией», в качестве основной стратегии развития. Алексей Пушков отметил также, что в последнее время в западных СМИ «появилось много публикаций, содержащих критику санкций против России и анализ их негативных последствий» для западных рынков и экономик. «При всей очевидности того ущерба, который наносят санкции коллективному Западу, они, однако, не будут сняты, пока Запад не будет вынужден их пересмотреть или скорректировать», — добавил политик. Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия таких действий сегодня наблюдаются в США и странах ЕС, об этом URA.RU писало ранее. Так, РФ, в ответ на ограничения ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза. Сообщалось, что из-за санкций против России Европу ждет продуктовый кризис. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков сравнил противостояние России и стран Запада с перетягиванием каната. Рассуждениями о «длительном противоборстве» он поделился в своем telegram-канале. «Грядет длительное „перетягивание каната“. Но постепенно будут накапливаться критические факторы, которые начнут подтачивать эту политику. Это неизбежно», — написал Пушков. Сенатор РФ от Прикамья подчеркнул, что западные политические элиты «выбрали резкий разрыв с Россией», в качестве основной стратегии развития. Алексей Пушков отметил также, что в последнее время в западных СМИ «появилось много публикаций, содержащих критику санкций против России и анализ их негативных последствий» для западных рынков и экономик. «При всей очевидности того ущерба, который наносят санкции коллективному Западу, они, однако, не будут сняты, пока Запад не будет вынужден их пересмотреть или скорректировать», — добавил политик. Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия таких действий сегодня наблюдаются в США и странах ЕС, об этом URA.RU писало ранее. Так, РФ, в ответ на ограничения ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза. Сообщалось, что из-за санкций против России Европу ждет продуктовый кризис.