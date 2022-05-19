В Германии приняли закон для контроля за санкциями против России

20 мая 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

В Германии начнут контролировать выполнение санкций против РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Парламент Германии принял закон, позволяющий контролировать выполнение санкций против российских бизнесменов. Он улучшит обмен данными между различными органами власти Германии, чтобы облегчить доступ к активам. «Закон четче регламентирует обязанности и улучшает обмен данными между различными органами власти, чтобы облегчить доступ к активам, таким как виллы, яхты и частные самолеты», — сообщает агентство DPA. С принятием закона лица, находящиеся в санкционном списке, будут также обязаны раскрывать информацию о своих активах. В противном случае им грозит штраф или лишение свободы. Ранее сообщалось, что власти Германии подготавливают «кризисный план» на случай, если Россия внезапно прекратить поставлять газ. Ранее страна сделала первый шаг для отказа от газа из РФ, начав строить терминал для импорта СПГ из США и Ближнего востока. Меры были приняты в рамках антироссийских ограничений Евросоюза. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Парламент Германии принял закон, позволяющий контролировать выполнение санкций против российских бизнесменов. Он улучшит обмен данными между различными органами власти Германии, чтобы облегчить доступ к активам. «Закон четче регламентирует обязанности и улучшает обмен данными между различными органами власти, чтобы облегчить доступ к активам, таким как виллы, яхты и частные самолеты», — сообщает агентство DPA. С принятием закона лица, находящиеся в санкционном списке, будут также обязаны раскрывать информацию о своих активах. В противном случае им грозит штраф или лишение свободы. Ранее сообщалось, что власти Германии подготавливают «кризисный план» на случай, если Россия внезапно прекратить поставлять газ. Ранее страна сделала первый шаг для отказа от газа из РФ, начав строить терминал для импорта СПГ из США и Ближнего востока. Меры были приняты в рамках антироссийских ограничений Евросоюза. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.