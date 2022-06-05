Pronews: Греция передала Украине «невероятное количество» оружия

05 июня 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Греция снабдила Украину огромным количеством оружия, утверждает Pronews Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За время спецоперации Греция передала Украине «невероятное количество» оружия. Об этом пишет греческое издание Pronews. «Невероятным является количество оружия и боеприпасов, которое Греция передала и собирается передать украинскому режиму [президента Украины Владимиру] Зеленского. Все они поступают со складов греческой армии на островах», — пишет Pronews. По информации греческого СМИ, страна уже передала Украине 15 тысяч 73-мм ракет, более 2 тысяч 122-мм реактивных снарядов, 20 тысяч автоматов Калашникова, более 3 млн патрон калибра 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, 17 тысяч 155-мм артиллерийских ракет и более тысячи противотанковых ракет РПГ-18. По информации Pronews, для перевозки этого оружия использовались транспортные самолеты С-130. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. Так, президент США Джо Байден пописал закон о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи в 40 млрд долларов. Он также ободрил закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Владимир Путин заявил, что Россия примет необходимые меры в связи с поставками оружия на Украину. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

За время спецоперации Греция передала Украине «невероятное количество» оружия. Об этом пишет греческое издание Pronews. «Невероятным является количество оружия и боеприпасов, которое Греция передала и собирается передать украинскому режиму [президента Украины Владимиру] Зеленского. Все они поступают со складов греческой армии на островах», — пишет Pronews. По информации греческого СМИ, страна уже передала Украине 15 тысяч 73-мм ракет, более 2 тысяч 122-мм реактивных снарядов, 20 тысяч автоматов Калашникова, более 3 млн патрон калибра 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, 17 тысяч 155-мм артиллерийских ракет и более тысячи противотанковых ракет РПГ-18. По информации Pronews, для перевозки этого оружия использовались транспортные самолеты С-130. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. Так, президент США Джо Байден пописал закон о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи в 40 млрд долларов. Он также ободрил закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Владимир Путин заявил, что Россия примет необходимые меры в связи с поставками оружия на Украину.