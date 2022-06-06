Пожарные в ХМАО за неделю спасли имущества на 600 миллионов

07 июня 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

За неделю пожарные ХМАО ликвидировали 52 возгорания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России За минувшую неделю пожарные из ХМАО спасли имущество югорчан на сумму 636 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России по ХМАО. «Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения 41 объект, в числе которых 17 жилых домов, 7 дач, 10 бань, 2 гаража и 3 транспортных средства. 9 раз пожарные выезжали на возгорания мусора и травы», — говорится в сообщении ведомства. С 30 мая по 6 июня в округе зарегистрировано 54 пожара, 52 из них ликвидировали. Основная причина пожаров — нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Кроме этого, нарушение пожарной безопасности при обращении с огнем. Что же касается лесных пожаров, то с начала пожароопасного сезона в Югре их зарегистрировано 11 на общей площади 547 гектаров. Пожары были зарегистрированы на территории Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьского, Урайского и Советского лесничества. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предупредили жителей об опасности из-за теплой погоды. В связи с потеплением в ХМАО растет угроза возникновения природных пожаров, которые могут перейти на населенные пункты. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

За минувшую неделю пожарные из ХМАО спасли имущество югорчан на сумму 636 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России по ХМАО. «Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения 41 объект, в числе которых 17 жилых домов, 7 дач, 10 бань, 2 гаража и 3 транспортных средства. 9 раз пожарные выезжали на возгорания мусора и травы», — говорится в сообщении ведомства. С 30 мая по 6 июня в округе зарегистрировано 54 пожара, 52 из них ликвидировали. Основная причина пожаров — нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Кроме этого, нарушение пожарной безопасности при обращении с огнем. Что же касается лесных пожаров, то с начала пожароопасного сезона в Югре их зарегистрировано 11 на общей площади 547 гектаров. Пожары были зарегистрированы на территории Белоярского, Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьского, Урайского и Советского лесничества. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО предупредили жителей об опасности из-за теплой погоды. В связи с потеплением в ХМАО растет угроза возникновения природных пожаров, которые могут перейти на населенные пункты.