Депутат присягнул мэру Екатеринбурга в обмен на зарплату

07 июня 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Дав Стругову работу, Алексей Орлов (на фото) получил еще одного лояльного депутата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Стругов с третьей попытки монетизировал свое присутствие во власти. Его устроили советником гендиректора муниципального «Гортранса», и это делает Стругова — протеже спикера думы Игоря Володина — зависимым от мэра Алексея Орлова. Стругов попал в гордуму по спискам «Единой России» осенью 2019-го — после того, как депутат Владимир Смирнов перешел в заксобрание. С осени 2020-го Стругов пытался выгодно трудоустроиться в одну из бюджетных организаций. В качестве основного варианта для себя он рассматривал ЕМУП банно-прачечный комбинат «Жемчужина» на Уралмаше. Но дважды получал отказы — сначала от мэра Александра Высокинского, а затем и от Орлова. «В итоге Орлов устроил его советником в „Гортранс“», — рассказал собеседник. Другой источник URA.RU отметил, что перед тем, как перейти на работу в муниципальную структуру, Стругов якобы спросил разрешения у Володина. «Тот его отпустил, поскольку конфликта между думой и администрацией сейчас нет. Держать Стругова при себе в таких условиях нет смысла», — объяснил политик. Сам Стругов в разговоре с корреспондентом подтвердил, что получил должность в «Гортрансе». «Что касается ситуации, связанной с голосованием по различным вопросам, то сейчас уникальная ситуация: администрация Екатеринбурга и ее руководство не создают точки напряженности, а решают текущие вопросы, проблемы в режиме оперативной совместной [с гордумой] работы. И я не вижу здесь никаких проблем», — прокомментировало Стругов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Стругов с третьей попытки монетизировал свое присутствие во власти. Его устроили советником гендиректора муниципального «Гортранса», и это делает Стругова — протеже спикера думы Игоря Володина — зависимым от мэра Алексея Орлова. Стругов попал в гордуму по спискам «Единой России» осенью 2019-го — после того, как депутат Владимир Смирнов перешел в заксобрание. С осени 2020-го Стругов пытался выгодно трудоустроиться в одну из бюджетных организаций. В качестве основного варианта для себя он рассматривал ЕМУП банно-прачечный комбинат «Жемчужина» на Уралмаше. Но дважды получал отказы — сначала от мэра Александра Высокинского, а затем и от Орлова. «В итоге Орлов устроил его советником в „Гортранс“», — рассказал собеседник. Другой источник URA.RU отметил, что перед тем, как перейти на работу в муниципальную структуру, Стругов якобы спросил разрешения у Володина. «Тот его отпустил, поскольку конфликта между думой и администрацией сейчас нет. Держать Стругова при себе в таких условиях нет смысла», — объяснил политик. Сам Стругов в разговоре с корреспондентом подтвердил, что получил должность в «Гортрансе». «Что касается ситуации, связанной с голосованием по различным вопросам, то сейчас уникальная ситуация: администрация Екатеринбурга и ее руководство не создают точки напряженности, а решают текущие вопросы, проблемы в режиме оперативной совместной [с гордумой] работы. И я не вижу здесь никаких проблем», — прокомментировало Стругов.