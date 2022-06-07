Челябинскую больницу оштрафовали за сговор на аукционе

08 июня 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

За сговор Областную клиническую больницу №3 наказали на 1,8 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске Областную клиническую больницу №3 оштрафовали на 1,8 млн рублей за сговор на аукционе по поставке лифтового оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России. «Медицинское учреждение оштрафовано на 1,8 млн рублей. ООО „Лифтовая компания“ заключило антиконкурентное соглашение с ГАУЗ „Областная клиническая больница № 3“ и ООО Группа компаний „Абсолютные системы“ в целях ограничения участия на аукционе других компаний», — заявили URA.RU в антимонопольном ведомстве. Речь идет об аукционе на техническое перевооружение с заменой лифтового оборудования. Победу в торгах конкретного хозяйствующего субъекта обеспечили путем составления технического задания, которое содержало заведомо невыполнимые условия. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске Областную клиническую больницу №3 оштрафовали на 1,8 млн рублей за сговор на аукционе по поставке лифтового оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России. «Медицинское учреждение оштрафовано на 1,8 млн рублей. ООО „Лифтовая компания“ заключило антиконкурентное соглашение с ГАУЗ „Областная клиническая больница № 3“ и ООО Группа компаний „Абсолютные системы“ в целях ограничения участия на аукционе других компаний», — заявили URA.RU в антимонопольном ведомстве. Речь идет об аукционе на техническое перевооружение с заменой лифтового оборудования. Победу в торгах конкретного хозяйствующего субъекта обеспечили путем составления технического задания, которое содержало заведомо невыполнимые условия.