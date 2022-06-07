07 июня 2022

Челябинскую больницу оштрафовали за сговор на аукционе

© Служба новостей «URA.RU»
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За сговор Областную клиническую больницу №3 наказали на 1,8 млн рублей Фото:

В Челябинске Областную клиническую больницу №3 оштрафовали на 1,8 млн рублей за сговор на аукционе по поставке лифтового оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России.

«Медицинское учреждение оштрафовано на 1,8 млн рублей. ООО „Лифтовая компания“ заключило антиконкурентное соглашение с ГАУЗ „Областная клиническая больница № 3“ и ООО Группа компаний „Абсолютные системы“ в целях ограничения участия на аукционе других компаний», — заявили URA.RU в антимонопольном ведомстве.

Речь идет об аукционе на техническое перевооружение с заменой лифтового оборудования. Победу в торгах конкретного хозяйствующего субъекта обеспечили путем составления технического задания, которое содержало заведомо невыполнимые условия.

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В Челябинске Областную клиническую больницу №3 оштрафовали на 1,8 млн рублей за сговор на аукционе по поставке лифтового оборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России. «Медицинское учреждение оштрафовано на 1,8 млн рублей. ООО „Лифтовая компания“ заключило антиконкурентное соглашение с ГАУЗ „Областная клиническая больница № 3“ и ООО Группа компаний „Абсолютные системы“ в целях ограничения участия на аукционе других компаний», — заявили URA.RU в антимонопольном ведомстве. Речь идет об аукционе на техническое перевооружение с заменой лифтового оборудования. Победу в торгах конкретного хозяйствующего субъекта обеспечили путем составления технического задания, которое содержало заведомо невыполнимые условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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