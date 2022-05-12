Власти изменили дату проведения популярного пермского фестиваля

Фестиваль воздухоплавания проходит в Кунгуре Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка 2022» пройдет в Кунгуре (Пермский край) с 25 июня по 2 июля. Такое решение приняли организаторы фестиваля, сообщается на сайте министерства физкультуры края.

«Небесная ярмарка 2022» пройдет в Кунгуре с 25 июня по 2 июля. Бюджет фестиваля составляет порядка 11 миллионов рублей», — информирует минспорта Прикамья.

Ранее сообщалось, что «Небесная ярмарка» пройдет с 26 июня по 3 июля. В этом году фестиваль воздухоплавания отметит свое 20-летие. Мероприятие является одним из самых посещаемых, ежегодно оно собирает несколько десятков тысяч зрителей из Пермского края и других регионов страны.

Последние два года фестиваль не проводился в традиционном формате из-за пандемии. В этом году «Небесная ярмарка» пройдет без ограничений.