В Пермском крае пройдет фестиваль, посвященный ложке

На фестивале можно сделать собственную ложку и раскрасить ее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Нытва Пермского края пройдет традиционный фестиваль «Красная ложка у зеленой воды». Гости мероприятия узнают все про ложки — увидят коллекцию музея ложки, поучаствуют в создании арт-объекта «Ложка дружбы» и даже научатся самостоятельно вырезать этот столовый прибор из дерева.

«Фестиваль так называется из-за расположения Нытвы и исторических традиций. Город получил название от реки Нытва, что в переводе с коми-пермяцкого языка — „зеленая вода“. А выражение „жить на красную ложку у зеленой воды“ означает благополучную жизнь и желание дарить людям праздник», — сообщают организаторы фестиваля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В программе — выступления Пермского губернского оркестра, школы-студии Аллы Духовой «Тодес», исполнение музыкальных композиций на нетрадиционных инструментах. А также — катание на аквабайках, дегустация молочной продукции и многое другое. Фестиваль пройдет 13 июня с 12:00 до 18:00.

Ранее URA.RU рассказывало об историческом летнем фестивале, посвященном дачной культуре начала XX века. Он пройдет в селе Усть-Качка Пермского края. Гостей ожидают музыкальные программы, спектакли, лотерея и разные дачные затеи прошлых лет.