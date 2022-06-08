Кириенко пообещал, что Россия решит проблемы фермеров Херсона

08 июня 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Фермеры Херсона будут использовать все меры поддержки от РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Аграрии Херсонской области будут интегрированы в экономическую модель России. Об этом рассказал фермер Алексей Ковалев после встречи с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. По его словам, фермеры детально обсудили вопросы, связанные с реализацией прошлогоднего и будущего урожаев. «Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действует на территории РФ», — написал Алексей Ковалев на своей странице в социальных сетях. По его словам, после встречи фермеры осознали, что Россия их слышит и понимает. Вместе с Кириенко аграрии обсудили вопросы реализации как прошлогоднего, так и будущего урожая. Также был затронут вопрос о статусе Херсонской области. «Повторюсь, Россия [здесь] навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит», — заявил Ковалев. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти области не исключают вхождения территории в состав РФ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Аграрии Херсонской области будут интегрированы в экономическую модель России. Об этом рассказал фермер Алексей Ковалев после встречи с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. По его словам, фермеры детально обсудили вопросы, связанные с реализацией прошлогоднего и будущего урожаев. «Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действует на территории РФ», — написал Алексей Ковалев на своей странице в социальных сетях. По его словам, после встречи фермеры осознали, что Россия их слышит и понимает. Вместе с Кириенко аграрии обсудили вопросы реализации как прошлогоднего, так и будущего урожая. Также был затронут вопрос о статусе Херсонской области. «Повторюсь, Россия [здесь] навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит», — заявил Ковалев. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти области не исключают вхождения территории в состав РФ.