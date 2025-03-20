Медведев: Россия не выгоняла западные компании из страны

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Медведев заявил, что РФ не выгоняла никого из западных компаний
Медведев заявил, что РФ не выгоняла никого из западных компаний Фото:

Россия не выгоняла западные компании, а те покинули страну под влиянием своих правительств или в знак солидарности с неонацистами. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«РФ не выгоняла никого из западных компаний, они ушли сами под нажимом своих властей или из солидарности с неонацистами», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на Медведева, который ответил ему на вопрос.

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Россия не выгоняла западные компании, а те покинули страну под влиянием своих правительств или в знак солидарности с неонацистами. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «РФ не выгоняла никого из западных компаний, они ушли сами под нажимом своих властей или из солидарности с неонацистами», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на Медведева, который ответил ему на вопрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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