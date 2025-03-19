Bloomberg: Великобритания сохранит помощь Киеву, несмотря на требования РФ

Правительство Великобритании заявило, что не будет прекращать поставки вооружений Украине даже в случае возможного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра Киры Стармера, Дэйв Парес.
«Великобритания продолжит оказывать военную поддержку Украине», — сказал Парес, передает Bloomberg. По его словам, МИД Британии сохранит прежнюю позицию.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что если европейские страны перестанут поставлять оружие, то в таком случае Россия готова будет пойти на перемирие. Президент РФ обозначил свою позицию на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 14 марта.
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