19 марта 2025

Bloomberg: Великобритания сохранит помощь Киеву, несмотря на требования РФ

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Британия продолжит отправлять оружие Украине
Британия продолжит отправлять оружие Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Великобритании заявило, что не будет прекращать поставки вооружений Украине даже в случае возможного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра Киры Стармера, Дэйв Парес.

«Великобритания продолжит оказывать военную поддержку Украине», — сказал Парес, передает Bloomberg. По его словам, МИД Британии сохранит прежнюю позицию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что если европейские страны перестанут поставлять оружие, то в таком случае Россия готова будет пойти на перемирие. Президент РФ обозначил свою позицию на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 14 марта.

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Правительство Великобритании заявило, что не будет прекращать поставки вооружений Украине даже в случае возможного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьер-министра Киры Стармера, Дэйв Парес. «Великобритания продолжит оказывать военную поддержку Украине», — сказал Парес, передает Bloomberg. По его словам, МИД Британии сохранит прежнюю позицию. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что если европейские страны перестанут поставлять оружие, то в таком случае Россия готова будет пойти на перемирие. Президент РФ обозначил свою позицию на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 14 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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