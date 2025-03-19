В Кремле ответили URA.RU на вопрос о международном признании новых регионов

Тема международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не звучала накануне во время телефонного разговора президентов России и США. Вместе с тем предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта будут иметь насыщенную повестку, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет, тема [международного признания новых регионов, а также Крыма и Севастополя] вчера не поднималась. Переговоры в Саудовской Аравии будут иметь достаточно насыщенную повестку дня», — сказал Песков.
Он также подтвердил, что тема украинского конфликта фигурировала на встрече президента Владимира Путина с членами бюро РСПП. Эта беседа состоялась по окончании съезда, на котором Путин традиционно выступил с речью.
По информации «Коммерсанта», во время вчерашней закрытой встречи с РСПП президент Путин затрагивал тему признания Западом Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Якобы если на международном уровне это будет сделано, Россия не станет претендовать на другие территории, принадлежащие Украине, в том числе на Одессу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.