В Кремле ответили URA.RU на вопрос о международном признании новых регионов

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В Кремле ответили на вопрос о международном признании новых регионов
В Кремле ответили на вопрос о международном признании новых регионов Фото:

Тема международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не звучала накануне во время телефонного разговора президентов России и США. Вместе с тем предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта будут иметь насыщенную повестку, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, тема [международного признания новых регионов, а также Крыма и Севастополя] вчера не поднималась. Переговоры в Саудовской Аравии будут иметь достаточно насыщенную повестку дня», — сказал Песков.

Он также подтвердил, что тема украинского конфликта фигурировала на встрече президента Владимира Путина с членами бюро РСПП. Эта беседа состоялась по окончании съезда, на котором Путин традиционно выступил с речью.

По информации «Коммерсанта», во время вчерашней закрытой встречи с РСПП президент Путин затрагивал тему признания Западом Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Якобы если на международном уровне это будет сделано, Россия не станет претендовать на другие территории, принадлежащие Украине, в том числе на Одессу.

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Тема международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не звучала накануне во время телефонного разговора президентов России и США. Вместе с тем предстоящие переговоры по урегулированию украинского конфликта будут иметь насыщенную повестку, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, тема [международного признания новых регионов, а также Крыма и Севастополя] вчера не поднималась. Переговоры в Саудовской Аравии будут иметь достаточно насыщенную повестку дня», — сказал Песков. Он также подтвердил, что тема украинского конфликта фигурировала на встрече президента Владимира Путина с членами бюро РСПП. Эта беседа состоялась по окончании съезда, на котором Путин традиционно выступил с речью. По информации «Коммерсанта», во время вчерашней закрытой встречи с РСПП президент Путин затрагивал тему признания Западом Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Якобы если на международном уровне это будет сделано, Россия не станет претендовать на другие территории, принадлежащие Украине, в том числе на Одессу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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