Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны

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Президент Финляндии оказался недоволен тем, что СССР перешла часть территорий страны
Президент Финляндии оказался недоволен тем, что СССР перешла часть территорий страны Фото:

Президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии досталась СССР. 

«Финляндия в 1944 году, после заключения (Иосифом — ред.) Сталиным мира утратила суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли десять процентов нашей территории», — сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция велась на сайте канцелярии президента Финляндии.

Стубб отметил, что не хотел бы такой же судьбы для Украины. Советско-финская война, длившаяся с 1939 года по 1940 года, завершилась тем, что Советскому Союзу отошел Карельский перешеек с Выборгом, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Также Финляндия обязалась не принимать участие во враждебных СССР коалициях.

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Президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии досталась СССР.  «Финляндия в 1944 году, после заключения (Иосифом — ред.) Сталиным мира утратила суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли десять процентов нашей территории», — сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция велась на сайте канцелярии президента Финляндии. Стубб отметил, что не хотел бы такой же судьбы для Украины. Советско-финская война, длившаяся с 1939 года по 1940 года, завершилась тем, что Советскому Союзу отошел Карельский перешеек с Выборгом, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Также Финляндия обязалась не принимать участие во враждебных СССР коалициях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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