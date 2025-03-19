Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны

Президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии досталась СССР.
«Финляндия в 1944 году, после заключения (Иосифом — ред.) Сталиным мира утратила суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли десять процентов нашей территории», — сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция велась на сайте канцелярии президента Финляндии.
Стубб отметил, что не хотел бы такой же судьбы для Украины. Советско-финская война, длившаяся с 1939 года по 1940 года, завершилась тем, что Советскому Союзу отошел Карельский перешеек с Выборгом, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Также Финляндия обязалась не принимать участие во враждебных СССР коалициях.
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