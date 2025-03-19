19 марта 2025

В РФ поступили на вооружение новейшие подводные лодки

© Служба новостей «URA.RU»
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Подводные силы РФ развиваются, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов
Подводные силы РФ развиваются, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото:

В Россию поступили на вооружение новейшие подводные лодки и ракетные крейсеры. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта „Борей-А“ и многоцелевые атомные подводные лодки проекта „Ясень-М“. Они оснащены гиперзвуковыми ракетными комплексами „Циркон“», — рассказал Белоусов, пишет ТАСС.

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» способна внезапно поражать цели на близкой дистанции из-за ультра-тихого оснащения. Серия подводных лодок «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первой лодкой которого был «Северодвинск», строительство которой началось еще в 1993 году. В США отметили, что у них нет оружия такой же мощности, как «Ясень-М», чтобы оказать сопротивление.

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В Россию поступили на вооружение новейшие подводные лодки и ракетные крейсеры. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «На вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта „Борей-А“ и многоцелевые атомные подводные лодки проекта „Ясень-М“. Они оснащены гиперзвуковыми ракетными комплексами „Циркон“», — рассказал Белоусов, пишет ТАСС. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» способна внезапно поражать цели на близкой дистанции из-за ультра-тихого оснащения. Серия подводных лодок «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первой лодкой которого был «Северодвинск», строительство которой началось еще в 1993 году. В США отметили, что у них нет оружия такой же мощности, как «Ясень-М», чтобы оказать сопротивление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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