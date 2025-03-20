ВСУ совершили массированную атаку по Воронежской области

Гусев: система ПВО Воронежской области уничтожила 40 беспилотников ВСУ
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ВСУ выпустили 40 дронов по Воронежской области
ВСУ выпустили 40 дронов по Воронежской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 марта в Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными применением ПВО и средствами РЭБ в трех районах и двух средних округах Воронежской области, включая Воронеж, было выявлено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор также отметил, что опасность атак БПЛА в регионе сохраняется. На данный момент власти и оперативные службы продолжают следить за ситуацией.

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В ночь на 20 марта в Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными применением ПВО и средствами РЭБ в трех районах и двух средних округах Воронежской области, включая Воронеж, было выявлено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Губернатор также отметил, что опасность атак БПЛА в регионе сохраняется. На данный момент власти и оперативные службы продолжают следить за ситуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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