Шойгу рассказал, почему Украина еще не подписала мирное соглашение

На Украине сейчас существуют несколько факторов, которые серьезно затрудняют процесс достижения мира. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
«Ситуация осложняется рядом трудностей: украинская конституция запрещает любые изменения в территориальном устройстве страны, также имеется запрет на переговоры с Россией. Кроме того, остается открытым вопрос легитимности Зеленского — непонятно, с кем именно вести диалог», — сказал Шойгу. Его слова передает ТАСС.
Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия нацелена на заключение долгосрочного мирного соглашения по Украине, которое будет учитывать интересы и обеспокоенности российской стороны. При этом представители РФ неоднократно заявляли, что Москва готова к переговорам, однако сохранение и защита национальных интересов РФ являются приоритетными условиями.
Украина не станет принимать участие в переговорах между делегациями США и России, которые встретятся в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии, сообщил ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По словам Подоляка, нужно дождаться итогов телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Зеленским.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.