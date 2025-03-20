В аэропортах Самары и Саратова вводятся временные ограничения

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах в Самаре и Саратове
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах в Самаре и Саратове Фото:

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром в аэропорту: Куромоч и Гагарин», — говорится в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. 

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов работают в усиленном режиме. Безопасность обозначена главным приоритетом. 

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В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром в аэропорту: Куромоч и Гагарин», — говорится в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.  Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов работают в усиленном режиме. Безопасность обозначена главным приоритетом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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