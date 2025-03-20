Между Россией и Китаем хотят запустить беспилотники

Между Россией и Китаем может быть запущен уникальный логистический проект — международный транспортный хаб, который будет использовать беспилотные авиационные системы (БАС) для доставки небольших грузов. Это предложение внес первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, который обратился с инициативой в Министерство развития Дальнего Востока.
«Не имеющий аналогов в мире логистический проект — международный транспортный хаб с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) — могут запустить между Россией и Китаем. Дроны будут доставлять небольшие грузы, например посылки из маркетплейсов», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на обращение Шейкина.
Согласно заявлению сенатора, новый проект нацелен на транспортировку грузов массой до 50 килограмм. В список транспортируемых товаров входят электронная продукция, лекарственные препараты, компоненты, образцы изделий и срочные документы.
Применение БАС способно значительно снизить расходы на логистику за счет автоматизации процессов. Кроме того, это обеспечит более быструю и оперативную доставку по сравнению с использованием традиционных видов транспорта, а также повысит гибкость транспортной системы, функционирующей в режиме реального времени, отметил Шейкин. Внедрение инициативы также приведет к оптимизации логистических цепей, понижению стоимости грузоперевозок и укреплению международного технологического партнерства в сфере БПЛА.
Шейкин полагает, что обсуждение сроков запуска БАС между дружественными странами еще преждевременно. Тем не менее, он подчеркивает, что благодаря высокому уровню двусторонних отношений, реализация проекта может произойти довольно оперативно, особенно учитывая, что у обеих сторон уже имеется значительный опыт в эксплуатации БАС.
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