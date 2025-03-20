Трамп соблазнился российскими землями

Трамп: США нужно иметь дело с Россией из-за ее ценной территории
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Трамп заявил, что США с РФ выгодно иметь дело
Трамп заявил, что США с РФ выгодно иметь дело Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США должны развивать отношения с Россией. Ключевую роль в этом играет обширная и ценная территория страны. Такое мнение выразил президент Штатов Дональд Трамп. 

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — заявил Трамп в интервью порталу Breitbart.

Трамп также упомянул, что восстановление экономических связей с Россией может ослабить ее отношения с Китаем. Но, по его словам, это не является главной целью.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом состоялся 18 марта. Длительность беседы составила два с половиной часа. Главы государств затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга.

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США должны развивать отношения с Россией. Ключевую роль в этом играет обширная и ценная территория страны. Такое мнение выразил президент Штатов Дональд Трамп.  «Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — заявил Трамп в интервью порталу Breitbart. Трамп также упомянул, что восстановление экономических связей с Россией может ослабить ее отношения с Китаем. Но, по его словам, это не является главной целью. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом состоялся 18 марта. Длительность беседы составила два с половиной часа. Главы государств затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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