Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов

В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за все время. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время», — отметил Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, городские администрации вместе с профильными ведомствами фиксируют все повреждения, чтобы оперативно принять меры по их устранению.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе обломки сбитых дронов повредили городскую клиническую больницу №1, где выбило окна и пострадала женщина, а также частный дом в районе Соколовой горы. Пациентов и сотрудников оперативно перевели в безопасные помещения, а экстренную помощь временно перенаправили в другие медучреждения города.
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