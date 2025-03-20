Врачи на примере оглохшего Билана рассказали, как не лишиться слуха

Певец Дима Билан лишился слуха на одно ухо не из-за дождя, под который он попал на съемках клипа. Отоларинголог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU пояснила, что просто так лишиться слуха здоровому человеку невозможно.
«Простое попадание под дождь здорового человека не должно приводить к воспалению уха, а тем более — снижению слуха. Чаще всего воспалиться ухо может при наличии у пациента хронического отита с перфорацией барабанной перепонки, то есть если у барабанной перепонки имеется отверстие. Тогда вода попадает за перепонку и может вызвать повторное обострение хронического отита», — говорит врач.
Избежать этого вполне реально: нужно вовремя лечить хронический отит и следить, чтобы внутрь уха не попадала вода. Кроме того, проблемы со слухом могут быть, если поражается слуховой нерв. «Есть вероятность его восстановления в первые недели после случившегося, дальше уже нет. Но от дождя это мало вероятно», — сказала Мальченко.
Дима Билан утверждает, что во время съемок клипа на песню «Горький дождь» ему затекла вода, поэтому теперь одно ухо у него не слышит на 90%. По словам исполнителя, врачи лишь разводят руками.
Отоларинголог Иван Лесков в разговоре с URA.RU пояснил, что в случае с Биланом могло быть два варианта. «Первый: вода затекла в ухо, растворила серу и создала там серную пробку, которая и перекрыла слуховой проход. Уберечься просто: следить за зубами, потому что при отсутствии маляров происходит неадекватный массаж челюстями слухового прохода и сера плохо эвакуируется. А также ситуацию предотвратит регулярная гигиена ушей с закапыванием перекиси водорода».
Вторая причина случившегося могла возникнуть из-за того, что перекрылась евстахиева труба из-за обострения насморка или синусита. И обострилось в результате того, что человек попал под дождь. «Здесь лечение другое: спрей в нос, промывание и продувание слуховой трубы», — объяснил врач.
Дима Билан продолжает выступать и радовать своего зрителя. Судя по всему, недуг не сильно отразился на его музыкальной карьере.
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