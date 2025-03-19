Трамп рассказал, когда встретится с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к проведению встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в июне текущего года. Об этом он заявил в интервью.
«Я бы не возражал против саммита в июне», — ответил Дональд Трамп телеканалу Fox News. Трамп также добавил, что до апреля США введут новые пошлины на большую часть импорта на американский рынок.
Пекин и Вашингтон ранее обсуждали подготовку к встрече двух лидеров в июне. Последний разговор между Трампом и Си состоялся за несколько дней до того, как Трамп занял пост президента. Позже министр иностранных дел Китая Ван И и его американский коллега Марко Рубио также провели беседу по телефону. Однако запланированная официальная встреча между ними не состоялась, поскольку на Рубио были наложены санкции.
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