ЦРУ тратило деньги для влияния на выборы в Европе и Южной Америке

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США активно использовало финансовые ресурсы для оказания влияния на выборные процессы в ряде государств в Европе и поддерживало массовые протесты в странах Латинской Америки. Это следует из рассекреченных материалов.
«ЦРУ в 1960 годах тайно финансировало влияние на выборы в ряде стран, включая Перу, Грецию, Финляндию и Бразилию. Также оказывало поддержку массовых демонстрации в Латинской Америке», — пишут РИА Новости.
Из одного из документов следует, что на встрече в 1962 году заместитель главы ЦРУ Ричард Хелмс признал факт тайного финансирования различных мероприятий за рубежом. Также спецслужба выделяла значительные средства на противодействие кубинскому правительству, возглавляемому Фиделем Кастро.
Ранее Трамп рассекретил документы о прибылях ЦРУ от международных конфликтов. Центральное разведывательное управление активно участвовало в торговле оружием за рубежом.
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