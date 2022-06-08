В компании сообщили, что эвакуация была плановой
В Челябинске 9 июня эвакуировали здание межрегиональной распределительной сетевой компании МРСК Урала филиала «Челябэнерго», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, эвакуация является плановым мероприятием.
«Проводится плановая учебная противопожарная тренировка по эвакуации. Она проводится раз в полгода, в соответствии с российским законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Ранее в Челябинске прошла эвакуация Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и 14 школ. В учебные заведения поступило сообщение о минировании. Занятия в школах были приостановлены, а в ЮУрГУ и вовсе отменены.
Людей вывели из здания компании
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