В Челябинске эвакуировали здание энергетической компании. Фото, видео

09 июня 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

В компании сообщили, что эвакуация была плановой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 9 июня эвакуировали здание межрегиональной распределительной сетевой компании МРСК Урала филиала «Челябэнерго», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, эвакуация является плановым мероприятием. «Проводится плановая учебная противопожарная тренировка по эвакуации. Она проводится раз в полгода, в соответствии с российским законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Ранее в Челябинске прошла эвакуация Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и 14 школ. В учебные заведения поступило сообщение о минировании. Занятия в школах были приостановлены, а в ЮУрГУ и вовсе отменены. Людей вывели из здания компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске 9 июня эвакуировали здание межрегиональной распределительной сетевой компании МРСК Урала филиала «Челябэнерго», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, эвакуация является плановым мероприятием. «Проводится плановая учебная противопожарная тренировка по эвакуации. Она проводится раз в полгода, в соответствии с российским законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Ранее в Челябинске прошла эвакуация Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и 14 школ. В учебные заведения поступило сообщение о минировании. Занятия в школах были приостановлены, а в ЮУрГУ и вовсе отменены.