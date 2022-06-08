08 июня 2022

В Челябинске эвакуировали здание энергетической компании. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябэнерго. Челябинск
В компании сообщили, что эвакуация была плановой Фото:

В Челябинске 9 июня эвакуировали здание межрегиональной распределительной сетевой компании МРСК Урала филиала «Челябэнерго», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, эвакуация является плановым мероприятием.

«Проводится плановая учебная противопожарная тренировка по эвакуации. Она проводится раз в полгода, в соответствии с российским законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Ранее в Челябинске прошла эвакуация Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и 14 школ. В учебные заведения поступило сообщение о минировании. Занятия в школах были приостановлены, а в ЮУрГУ и вовсе отменены.

Челябэнерго. Челябинск
Людей вывели из здания компании
Фото:

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске 9 июня эвакуировали здание межрегиональной распределительной сетевой компании МРСК Урала филиала «Челябэнерго», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, эвакуация является плановым мероприятием. «Проводится плановая учебная противопожарная тренировка по эвакуации. Она проводится раз в полгода, в соответствии с российским законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Ранее в Челябинске прошла эвакуация Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и 14 школ. В учебные заведения поступило сообщение о минировании. Занятия в школах были приостановлены, а в ЮУрГУ и вовсе отменены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...