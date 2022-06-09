Челябинского VIP-единоросса исключают из Общественной палаты

10 июня 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Феликс Панов покидает Общественную палату Челябинской области после скандала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Высокопоставленного функционера «Единой России» и лидера экологического движения «Время Че» Феликса Панова исключают из состава Общественной палаты Челябинской области. Это следует из официального ответа организации на депутатский запрос. Заявление об отставке Панов подал после обращения депутата Тракторозаводского совета Александра Курочкина к прокурору региона Карену Габриеляну и председателю ОП Николаю Дейнеко. «Общественная палата на ваше обращение, поступившее на рассмотрение из прокуратуры Челябинской области по вопросу о возможном нарушении закона Пановым Ф. С., сообщает. В настоящее время в соответствии со ст. 10 федерального закона „Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ“, ст. 41 Регламента Общественной палаты Челябинской области и на основании личного заявления Панова об исключении его из состава Общественной палаты проходит процедура голосования по вопросу о прекращении полномочий указанного члена палаты», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Курочкин обратился в надзорные органы и собственно палату в начале апреля. Он обратил внимание, что согласно региональному законодательству член Общественной палаты должен приостановить членство в партии, поскольку не должен быть связан решениями некоммерческих организаций. Однако Панов не просто остался членом «Единой России», но, согласно официальным данным, является региональным координатором партийного проекта «Чистая страна». Сам Панов воздержался от комментариев по ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Высокопоставленного функционера «Единой России» и лидера экологического движения «Время Че» Феликса Панова исключают из состава Общественной палаты Челябинской области. Это следует из официального ответа организации на депутатский запрос. Заявление об отставке Панов подал после обращения депутата Тракторозаводского совета Александра Курочкина к прокурору региона Карену Габриеляну и председателю ОП Николаю Дейнеко. «Общественная палата на ваше обращение, поступившее на рассмотрение из прокуратуры Челябинской области по вопросу о возможном нарушении закона Пановым Ф. С., сообщает. В настоящее время в соответствии со ст. 10 федерального закона „Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ“, ст. 41 Регламента Общественной палаты Челябинской области и на основании личного заявления Панова об исключении его из состава Общественной палаты проходит процедура голосования по вопросу о прекращении полномочий указанного члена палаты», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU). Курочкин обратился в надзорные органы и собственно палату в начале апреля. Он обратил внимание, что согласно региональному законодательству член Общественной палаты должен приостановить членство в партии, поскольку не должен быть связан решениями некоммерческих организаций. Однако Панов не просто остался членом «Единой России», но, согласно официальным данным, является региональным координатором партийного проекта «Чистая страна». Сам Панов воздержался от комментариев по ситуации.