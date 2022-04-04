В челябинской Общественной палате назревает партийный скандал. Скрин

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Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, портрет, панов феликс
К Феликсу Панову появились вопросы у его однопартийцев Фото:

Вопреки положению о деятельности Общественной палаты Челябинской области, в ее рядах работает высокопоставленный партийный функционер. Соответствующие запросы с просьбой разобраться в нарушении закона направил прокурору региона Карену Габриеляну и председателю ОП Николаю Дейнеко депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Александр Курочкин.

«Обращаюсь к Вам с просьбой провести прокурорскую проверку по факт соблюдения законодательства Пановым Феликсом Сергеевичем. Панов, согласно информации, указанной на сайте партии, является членом „Единой России“, региональным координатором партийного проект „Чистая страна“. Согласно закону Челябинской области, член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий, члены Общественной платы при осуществлении своих полномочий не связаны решениями некоммерческих организаций», — говорится в обращении на имя прокурора (есть в распоряжении URA.RU), почти полностью повторяющем аналогичный запрос на имя Дейнеко.

«Очень надеюсь, что Дейнеко, как председатель Общественной палаты, разберется с этим вопросом. Общественная палата создана, чтобы следить за соблюдением законности. Вместо этого, получается, закон нарушается прямо в самой палате», — пояснил URA.RU Курочкин.

Сам Панов заявил URA.RU, что пока не может прокомментировать ситуацию. Он объяснил это тем, что еще не видел депутатских запросов.

Согласно сайту «ЕР», Феликс Панов остается действующим партийный функционером
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Вопреки положению о деятельности Общественной палаты Челябинской области, в ее рядах работает высокопоставленный партийный функционер. Соответствующие запросы с просьбой разобраться в нарушении закона направил прокурору региона Карену Габриеляну и председателю ОП Николаю Дейнеко депутат Тракторозаводского райсовета Челябинска Александр Курочкин. «Обращаюсь к Вам с просьбой провести прокурорскую проверку по факт соблюдения законодательства Пановым Феликсом Сергеевичем. Панов, согласно информации, указанной на сайте партии, является членом „Единой России“, региональным координатором партийного проект „Чистая страна“. Согласно закону Челябинской области, член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий, члены Общественной платы при осуществлении своих полномочий не связаны решениями некоммерческих организаций», — говорится в обращении на имя прокурора (есть в распоряжении URA.RU), почти полностью повторяющем аналогичный запрос на имя Дейнеко. «Очень надеюсь, что Дейнеко, как председатель Общественной палаты, разберется с этим вопросом. Общественная палата создана, чтобы следить за соблюдением законности. Вместо этого, получается, закон нарушается прямо в самой палате», — пояснил URA.RU Курочкин. Сам Панов заявил URA.RU, что пока не может прокомментировать ситуацию. Он объяснил это тем, что еще не видел депутатских запросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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