10 июня 2022

Посла России вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о Петре I

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Слова Путина о возвращении Нарвы вызвали резонанс МИДе Эстонии Фото:

Посла России в Эстонии Владимира Липаева вызвали в МИД республики. Причиной стало высказыванием президента России Владимира Путина о возвращении Нарвы Петром I в годы Северной войны. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном в пятницу.

«Министерство иностранных дел вызвало посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы осудить недавнее выступление президента Путина. Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы», — говорится в тексте.

Ранее Владимир Путин посетил мультимедийную выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи», которая была организована в честь 350-летия со дня рождения русского императора. На этой выставке Путин провел аналогию с Петром I и отметил, что «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», как и русскому императору. Из-за слов российского лидера президент Финляндии Саули Ниинисте внезапно отменил свою встречу с королем Швеции Карлом Густавом XVI.

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Посла России в Эстонии Владимира Липаева вызвали в МИД республики. Причиной стало высказыванием президента России Владимира Путина о возвращении Нарвы Петром I в годы Северной войны. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном в пятницу. «Министерство иностранных дел вызвало посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы осудить недавнее выступление президента Путина. Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы», — говорится в тексте. Ранее Владимир Путин посетил мультимедийную выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи», которая была организована в честь 350-летия со дня рождения русского императора. На этой выставке Путин провел аналогию с Петром I и отметил, что «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», как и русскому императору. Из-за слов российского лидера президент Финляндии Саули Ниинисте внезапно отменил свою встречу с королем Швеции Карлом Густавом XVI.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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